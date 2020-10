"La sola 'dad' non ha senso"

Beppe Sala, sindaco di Milano, intervenuto stamattina a Rtl 102.5 sulla didattica a distanza. "Ordinanza uscita in velocità; ne riparleremo di nuovo oggi con il presidente Fontana".

"Un'ordinanza uscita in velocità. Noi sindaci l'abbiamo vista, ma eravamo concentrati sul tema del cosiddetto coprifuoco": inizia così l'intervento di questa mattina (giovedì 22 ottobre) del primo cittadino di Milano, Beppe Sala, a Rtl 102.5. "La parte della didattica a distanza per le scuole Superiori, sinceramente, ci è scappata - continua - E proprio oggi incontreremo di nuovo, in video, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. La 'Dad' non ha senso; bisogna alternare didattica a distanza e presenza nelle scuole, così deve essere per tutti gli ordini scolastici. Quindi, siamo totalmente contrari alla sola didattica a distanza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro