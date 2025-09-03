meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 16°
Gio, 04/09/2025 - 06:50

data-top

giovedì 04 settembre 2025 | ore 07:43

"Seminatori di futuro"

Sabato 6 settembre, alle 15.30, il Duomo di Milano ospiterà il Giubileo della Scuola a livello diocesano, un momento di incontro e riflessione e di preghiera.
Milano - L'Arcivescovo Mario Delpini (Foto internet)

A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni scolastiche, sabato 6 settembre, alle 15.30, il Duomo di Milano ospiterà il Giubileo della Scuola a livello diocesano, un momento di incontro e riflessione e di preghiera aperto a insegnanti, educatori e dirigenti provenienti da tutto il territorio ambrosiano.

L’appuntamento, dal titolo “Seminatori di Futuro”, sarà aperto dalle testimonianze del docente e noto scrittore Marco Balzano, autore di romanzi che hanno vinto importanti premi letterari, e di alcuni studenti, che racconteranno come il percorso scolastico sia stato per loro un sostegno decisivo per affrontare situazioni personali difficili e per ritrovare una prospettiva di futuro.

Seguirà una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo durante la quale mons. Delpini benedirà i presenti in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Ad animare questo momento giubilare i ragazzi della Color Orchestra dell’Istituto Comprensivo del Preziosissimo Sangue di via Padre Placido Riccardi 5 (Milano).

«La scuola – spiega don Fabio Landi, responsabile per il Servizio per la Pastorale scolastica,- può sembrare spesso un luogo demotivante, incapace di intercettare le sfide attuali e l’interesse degli alunni, lasciando insegnanti e studenti a fare i conti con difficoltà nuove e complesse. Eppure, gli stessi ragazzi sono una sorprendente riserva di freschezza e novità, che invita a rimettersi in gioco e a scoprire risorse inaspettate. Essere insegnanti significa credere nella bontà del seme e nella fecondità della terra: come nella parabola evangelica, un raccolto inaspettato ripaga ampiamente ogni fatica. Nei suoi momenti migliori, la scuola è un circolo virtuoso di speranza. Sabato sarà l’occasione per ricevere dall’Arcivescovo un augurio speciale per un buon inizio d’anno scolastico, ricordando che questo anno giubilare è dedicato proprio alla speranza».

Al termine dell’incontro, quanti lo desiderano potranno partecipare, alle 17.30, sempre in Duomo, alla Messa vigiliare, che non sarà presieduta dall'Arcivescovo.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Contest contro la violenza di genere
Scuola - Scuole (Foto internet)
Far riflettere i più giovani sull’importanza della lotta alla violenza sulle donne e alla disparità di genere, sfruttando il ruolo chiave della scuola nella prevenzione del fenomeno.
LIUC Mood: uova di Pasqua all’Ospedale dei Bambini
Sociale / Salute - Gli studenti di LIUC Mood con il personale sanitario
Arriva dalle studentesse e dagli studenti della LIUC un gesto di affetto e di solidarietà verso i piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi" di Milano.
'Scuola in ascolto'
Milano - Palazzo Lombardia (Foto internet)
Lunedì 18 dicembre, alle 11.30, a Palazzo Lombardia sarà presentata l'iniziativa 'Scuola in ascolto' che consentirà di attivare sportelli specifici negli istituti scolastici statali e paritari di primo e di secondo grado e negli istituti di Formazione Professionale (IeFP).

Invia nuovo commento