"L'università per rendere migliore il mondo"

Nell’omelia, mons. Delpini, ispirandosi alle letture del giorno, ha ricordato che in un Occidente segnato dall’individualismo egoistico e disimpegnato "gli studenti, i docenti, il personale, gli amici dell’Università Cattolica, sono chiamati alle scelte del bene, invece che del male, alla coerenza quotidiana ai valori proclamati".

Nella Basilica di Sant’Ambrogio si è da poco conclusa la Messa per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presieduta dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, concelebrata da mons. Claudio Giuliodori, Assistente ecclesiastico generale dell’Ateneo e autore del saluto introduttivo, da mons. Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, e dall’abate della Basilica, mons. Carlo Faccendini.

Tra poco, alle 11 nell’Aula Magna dell’Ateneo, l’Arcivescovo porterà poi il suo saluto come presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell’Università Cattolica, durante la cerimonia di inaugurazione.

Nell’omelia, mons. Delpini, ispirandosi alle letture del giorno, ha ricordato che in un Occidente segnato dall’individualismo egoistico e disimpegnato «gli studenti, i docenti, il personale, gli amici dell’Università Cattolica, sono chiamati alle scelte del bene, invece che del male, alla coerenza quotidiana ai valori proclamati».

«L’Università Cattolica – ha continuato l’Arcivescovo - ha i valori, le risorse, la tradizione e la responsabilità per vivere comportamenti onesti, per formare persone capaci di assumere responsabilità per il bene del Paese, del mondo, della Chiesa. Possono crescere in Università uomini e donne formati per l’impresa di rendere migliore il mondo, di promuovere la pace, di inventare una economia umanistica, di professare la fede che è radice di speranza».

Rivolgendosi a studenti, ricercatori e docenti, l’Arcivescovo ha poi esortato «a cercare non solo la competenza che si rivela utile, ma anche la verità che mette in discussione l’utile, il profitto, gli interessi di parte». Se è vero che «il tempo che viene ha bisogno di persone che non si spaventano della complessità», l’invito è a «coltivare competenze di eccellenza per avere una parola autorevole da dire là dove si decidono le sorti del Paese e i destini del mondo».

Mons. Delpini ha poi concluso con un appello e un augurio a tutte le componenti dell’Ateneo di Largo Gemelli, richiamandone la missione e la responsabilità: «È compito irrinunciabile dell’Università Cattolica essere luogo di studio, di insegnamento, di visione per una riforma della cultura che la sottragga alla tirannia dell’utile. Buon anno, Università, il Signore benedica il tuo cammino!».

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!