Discarica: colloquio col Ministro

Discarica per rifiuti speciali figlia di un progetto della società Solter sul territorio del parco del Roccolo tra i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo: sindaci con il Ministro.

Lo attendevano molto e, alla sua conclusione, non ne sono usciti delusi. Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo, i colleghi Roberto Colombo (Canegrate) e Pierluca Oldani (Casorezzo) e la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto hanno definito "Cordiali e proficui" i colloqui emersi nell'incontro con il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa sulla vicenda della realizzazione di una discarica per rifiuti speciali figlia di un progetto della società Solter sul territorio del parco del Roccolo tra i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo. Un progetto a cui i primi cittadini, con Parco del Roccolo e Comitato antidiscarica, si oppongono a tutta forza considerandolo deleterio per l'ambiente e la salute del territorio. L'incontro, vista l'emergenza Covid, si è tenuto in videoconferenza ed era volto ad illustrare a Costa i capisaldi della problematica. "Il ministro - spiegano in una nota le istituzioni che hanno preso parte all'incontro - dopo i saluti istituzionali, ha messo a disposizione la struttura tecnica del Ministero per meglio esaminare la questione, in realtà i tecnici del Ministero avevano già assunto informazioni in merito agli aspetti principali della vicenda, chiedendo di chiarire alcuni aspetti dell'iter procedurale, e per avere ragguagli sia a Città Metropolitana che a Regione Lombardia". L'incontro ha quindi posto le premesse per ulteriori sviluppi della trattazione del tema in quanto, proseguono, "I funzionari ministeriali hanno richiesto ai sindaco documentazione integrativa al fine di sviscerare tutti gli aspetti del caso". Tutto dovrebbe sfociare in un incontro di aggiornamento in programma tra circa tre settimane. Sindaci e Meggetto hanno, poi, ringraziato il Ministro "Per l'opportunità e l'attenzione che ha riservato loro" e l'onorevole Riccardo Olgiati per l'interessamento che ha reso possibile l'indizione dell'incontro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro