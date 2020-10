Perrone: "Nessun ritorno"

Elezioni comunali di Turbigo, ci sono voci che l'ex sindaco Bruno Antonio Perrone possa ripresentarsi. "Non è così, come già detto più volte, non ci sarò più".

"Non sarò della partita". Lo sta dicendo praticamente ormai da tempo, ma è tornato a ripeterlo di nuovo ora, anche e soprattutto per rispondere alle varie voci che, da qualche settimana, hanno cominciato a circolare in paese. Elezioni comunali di Turbigo: l'ex vicesindaco (durante il primo mandato di Christian Garavaglia) Bruno Antonio Perrone, insomma, "si chiama fuori" dalla prossima corsa elettorale nel 2021. "Certo, l'esperienza da amministratore è stata per me importante e mi ha ulteriormente fatto crescere - spiega - però, come aveva già anticipato al momento di farmi da parte, non mi ripresenterò. E' giusto che si lasci spazio alle cosiddette nuove generazioni, io sinceramente l'anno che verrà spegnerò 69 candeline, senza dimenticare, poi, che ho la mia professione di medico che mi occupa parecchio spazio. Sento di voci che danno un mio possibile ritorno, ma lo ripeto ancora una volta: non sarà così".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro