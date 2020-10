Cuggiono: 10 casi e un decesso

"Nel fine settimana abbiamo avuto un decesso di un nostro concittadino". Risultano ora in paese 10 casi di positività e altri 7 casi clinici in attesa di tampone.

Continua l'evoluzione della pandemia di Coronavirus a Cuggiono e Castelletto, purtroppo, con notizie non buone. "Nel fine settimana abbiamo avuto un decesso di un nostro concittadino, ho sentito i familiari a cui ho manifestato le mie condoglianze e di tutta l’Amministrazione - commenta il Sindaco Giovanni Cucchetti - Due concittadini hanno avuto l'esito negativo del tampone ma purtroppo il numero dei casi positivi alla data del 19 ottobre (giorno in cui ho ricevuto i dati) sale a 10 e 13 sono i contatti stretti in quarantena. Abbiamo inoltre 7 casi clinici, ovvero cittadini che presentano sintomi riconducibili al covid-19 e quindi sono in attesa di tampone di controllo.

Continuiamo ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo quali indossare sempre la mascherina al chiuso e anche all'aperto, evitare assembramenti, rispettare il distanziamento e lavarsi o igienizzarsi spesso le mani.

Stiamo ritornando, purtroppo, verso una situazione di emergenza.

Ricordiamoci sempre che dobbiamo essere tutti parte della risoluzione del problema e che quindi dobbiamo essere responsabili e prudenti nei comportamenti.

Si raccomanda in particolar modo ai cittadini interessati il rigoroso rispetto delle regole di isolamento sanitario e fiduciario.

L'Amministrazione comunale, tramite gli Agenti di Polizia Locale, effettuerà i controlli di verifica della permanenza al domicilio di tutte le situazioni identificate come casi Covid-19 e contatti stretti segnalati da ATS e dai medici di medicina generale".

