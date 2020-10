Turbigo: 11 positivi, 8 sono giovani

Cresce il numero di contagi a Turbigo: sono 11 i cittadini positivi, ad oggi; di questi, poi, 8 hanno tra i 10 e i 30 anni circa. "Rispettiamo le misure e le disposizioni - dice il sindaco".

Emergenza Covid-19: crescono, purtroppo, i numeri di positivi a Turbigo. Sono 10 i nuovi contagi registrati, infatti, in paese, più c'è un'altra persona che, pur non essendo anagraficamente residente è, comunque, domiciliata qui. "In totale, quindi - spiega il sindaco Christian Garavaglia - siamo ad 11 turbighesi che si stanno confrontando con il virus. Di questi, poi, 8 sono cittadini che hanno una fascia di età dai 10 ai 30 anni circa, pertanto davvero molto giovani. Mi sembra di tornare, alla fine, quasi ai numeri che abbiamo vissuto nei mesi scorsi e, quindi, vorrei che tutti si rendessero conto della criticità della situazione. Perciò voglio ribadire ancora una volta il rispetto dei comportamenti e delle misure che ci sono state indicate. A conclusione, aggiungo, però, anche una buona notizia, ossia abbiamo avuto, in parallelo, pure un caso di guarigione".

