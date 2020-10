La natura ci intanta, non smette di sorprenderci, che sia con un tramonto e che sia con la nascita di un cucciolo. Stamane, per esempio, ad Inveruno è nata la 'piccola' Pallina.

In un momento di grande, e giustificata, apprensione vi è spazio anche per le notizie tenere, belle, che lasciano lo spazio al sorriso. La natura ci intanta, non smette di sorprenderci, che sia con un tramonto e che sia con la nascita di un cucciolo. Stamane, per esempio, ad Inveruno è nata la 'piccola' Pallina: "Lei e tanti altri bellissimi animali saranno i protagonisti dell'ormai prossima apertura della fattoria didattica in tenuta 'Bramasole' - ci spiega Stefano Carbone - Una struttura moderna che permetterà a tutti di avvicinarsi al mondo degli animali. Vedremo, visto anche il periodo, il momento più adatto per l'apertura".

