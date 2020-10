Castano: Covid anche alle Medie

Dopo il caso di positività al Covid-19 alle scuole Elementari di Castano, c'è, adesso, purtroppo, anche un altro giovane studente che ha contratto il virus, stavolta alle Medie. "Siamo venuti a conoscenza proprio in queste ultime ore - dice il sindaco Giuseppe Pignatiello - di un nuovo positivo al Coronavirus, questa volta presso la nostra scuola Media. La classe è stata immediatamente avvisata e da domani saranno in isolamento. Il bambino/a sta bene. Il dirigente, intanto, sta facendo un importante lavoro di raccordo. Manteniamo tutti comportamenti corretti e responsabili".

