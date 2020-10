Sostegno alla Parrocchia

La comunità di San Giorgio ha espresso il suo sostegno e abbraccio alla sua parrocchia della Beata Vergine Assunta con un contributo di 5005 euro.

In tempi di Covid anche le Parrocchie fanno fatica. E necessitano, quindi, di un aiuto economico per portare avanti le loro attività a beneficio dei fedeli e per l'organizzazione delle svariate attività destinate a coinvolgerli e a farli partecipare. La comunità di San Giorgio ha espresso il suo sostegno e abbraccio alla sua parrocchia della Beata Vergine Assunta con un contributo di 5005 euro. La somma, che costituisce il contributo dato da 129 famiglie, è stata raccolta nel corso della Festa patronale ed è per la chiesa che ha sede in via Roma un contributo assai prezioso. "Un vivo ringraziamento per la sensibilità dimostrata - scrive la parrocchia sul proprio bollettino - anche in questo periodo precario per molte famiglie a motivo della pandemia". Dimostrazione ennesima che quando vi è da tirare fuori il cuore per sostenere le realtà bisognose, San Giorgio su Legnano non si tira indietro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro