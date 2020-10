Covid-19 ad Arconate: 8 positivi di cui 2 ricoverati

Un conto, totale, che tocca il numero altissimo di 54, ma un numero, 8, che segna un'andamento di ripresa che nessuno voleva immaginare. Anche il comune di Arconate fa i conti con la ripresa dei contagi da Coronavirus all'interno della propria comunità e l'amministrazione, oltre ad essere vicina a famiglie e persone coinvolte, non manca di informare puntualmente sull'andamento dell'epidemia. "Alla luce dell’andamento dell’epidemia e dell’emergenza sanitaria, ripristiniamo il bollettino dei contagi del Comune di Arconate - commenta l'assessore Francesco Colombo - Gli aggiornamenti saranno pubblicati una volta alla settimana. Allo stato attuale nella comunità arconatese si contano così 8 persone colpite da Covid-19: 6 presso il loro domicilio e 2 ricoverate.

