In viaggio seguendo le melodie del clavicembalo

Appuntamento domenica 22 settembre a partire dalle 15.30 con ‘Non solo follie’, il concerto per viola da gamba, liuto e clavicembalo.

La Canonica di Bernate Ticino torna protagonista in una rassegna di eventi che abbracciano cultura, musica, storia e paesaggio. Appuntamento domenica 22 settembre a partire dalle 15.30 con ‘Non solo follie’, il concerto per viola da gamba, liuto e clavicembalo. A seguire il professor Edo Bricchetti terrà la conferenza dal titolo ‘Paesaggi e memorie dei Navigli lombardi’. Domenica 29 settembre alle 15.30 le dolci e antiche melodie del clavicembalo tornano a far da eco alla storia incastonata nelle bellezze della Canonica con il concerto dal titolo ‘Cembalo e Nacchere’ in cui le musiciste Graziella Baroli e Ludovica Mosca riprodurranno le musiche di Scarlatti, Seixas e Soler. Al termine l’Associazione Calavas guiderà i presenti in una visita culturale dell’intero complesso.

