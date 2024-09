Sportello per l'autismo

L'Associazione Il Trenino Blu è nata nel 2019 da un incontro casuale, ma significativo. Sei mamme si ritrovarono a condividere una realtà comune: tutte avevano un figlio con diagnosi di autismo.

L'Associazione Il Trenino Blu è nata nel 2019 da un incontro casuale, ma significativo. Sei mamme, alcune delle quali già si conoscevano, si ritrovarono a condividere una realtà comune: tutte avevano un figlio con diagnosi di autismo. Da quel momento, è iniziato un percorso che ha portato alla creazione di un punto di riferimento per le famiglie che affrontano questa difficile diagnosi. Le mamme iniziarono a incontrarsi regolarmente, confrontandosi su questioni che accomunano tante famiglie: le difficoltà incontrate, l'assenza di supporto iniziale e la complessità nell'orientarsi tra servizi e risorse disponibili. La diagnosi di autismo, infatti, rappresenta un momento di grande impatto emotivo e pratico, e spesso le famiglie si trovano ad affrontare da sole il percorso burocratico e terapeutico necessario per aiutare i loro figli. Fu la Dott.ssa Patrizia Langé a proporre un’idea innovativa: la creazione di un'associazione capace di supportare le famiglie non solo nel momento della diagnosi, ma anche lungo tutto il cammino successivo. L’obiettivo era offrire un supporto concreto e personalizzato, collaborando con cooperative sociali e realtà locali per garantire inclusione e assistenza ai bambini autistici. A partire da mercoledì 2 ottobre, l'Associazione Il Trenino Blu inaugurerà un sportello accoglienza presso la sua sede in Piazza della Libertà a Robecchetto con Induno. Ogni mercoledì, dalle 16 alle 18, sarà disponibile un referente competente per accogliere le famiglie e guidarle nei passaggi burocratici e nei percorsi educativi. L'Associazione Il Trenino Blu si propone di fare molto di più che offrire supporto immediato. Tra i suoi obiettivi ci sono: - Supporto post-diagnosi: aiutare le famiglie a capire come muoversi dopo aver ricevuto la diagnosi, orientandole verso i servizi giusti e offrendo assistenza per affrontare le numerose pratiche burocratiche -Collaborazione con cooperative sociali: l’associazione punta a creare laboratori inclusivi in cui i bambini possano interagire con altri coetanei. Integrazione con società sportive: ogni bambino con autismo ha bisogni diversi, che variano in base alla gravità del disturbo.

