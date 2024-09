Sabato di sport in piazza Mercato

Esibizioni, giochi e prove per tutti. Pronti a cimentarvi e conoscere le associazioni sportive di Castano e del Castanese? Sabato 21 settembre, infatti, ecco la “Festa dello Sport”.

