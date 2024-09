L'ex casa del custode ai Carabinieri

Il Comune di Magenta ha deciso di destinare la ex casa del custode del Palazzo Comunale, sita in una posizione strategica del centro cittadino tra il cortile del Palazzo Comunale e il Parco di Casa Giacobbe, all’Arma dei Carabinieri.

Il Comune di Magenta ha deciso di destinare la ex casa del custode del Palazzo Comunale, sita in una posizione strategica del centro cittadino tra il cortile del Palazzo Comunale e il Parco di Casa Giacobbe, all’Arma dei Carabinieri. “Il tema della sicurezza è importante e delicato e va affrontato con azioni concrete”. Così il Sindaco Luca Del Gobbo, insieme al Vicesindaco Enzo Tenti, ha illustrato cosa l’Amministrazione comunale stia facendo su questo tema. “Da mesi stiamo lavorando su questo immobile per il quale abbiamo investito più di 46 mila euro – aggiunge il Vicesindaco – e con un accordo con il Ministero dell’Interno sarà dato in comodato d’uso gratuito e ospiterà, notizia di questi giorni, 6 nuovi carabinieri che potenzieranno la stazione di Magenta di Via Novara, stazione che ha competenza su 5 Comuni”. “La sicurezza di una piccola o grande città, pur con le dovute differenze, non può essere in carico a un Sindaco: certo i Sindaci, specie nelle comunità più piccole, sono i primi a cui i cittadini chiedono risposte, ma per risolvere i problemi ci vogliono azioni congiunte e fatti e interventi di prevenzione e non successivi ad una emergenza. Dall’inizio del nostro mandato stiamo lavorando fianco a fianco con le Forze dell’Ordine, che ricordo essere i Carabinieri e la Polizia di Stato. A queste due realtà è affidato il controllo del territorio. Le telecamere sono un deterrente ma non possono essere l’unico modo di fare sicurezza, anche perché l’accesso a questi sistemi di sorveglianza è possibile a fronte di denunce e indagini”.

