Arconate: primo caso di Dengue

Primo caso di infezione da zanzara Dengue ad Arconate: attivati immediatamente i protocolli sanitari che prevedono una doppia disinfestazione dell'area interessata.

Segnalato, nella giornata di giovedì 30 maggio, il primo caso di infezione da zanzara Dengue ad Arconate. Il Comune si è subito attivato per rispettare i protocolli sanitari che prevedono una doppia disinfestazione dell'area interessata, con un raggio di intervento di 200 metri da dove è stato individuato il caso. Le operazioni di sanificazione avverranno oggi, venerdì 31 maggio e mercoledì 5 giugno, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private esterne. Il Comune chiede a tutti i cittadini la massima collaborazione permettendo l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'esecuzione dei trattamenti nelle aree esterne private (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc).

"Ci siamo subito attivati per mettere in atto le procedure richieste da ATS - ha specificato in una nota il Comune -Trattasi di un caso di contagio importato, cioè indica che il contatto con la zanzara è avvenuto all'estero. Ribadiamo che non vi è nessun allarmismo, soprattutto perche l'infezione di Dengue non si trasmette da uomo a uomo ma solo attraverso contatto con la zanzara. Chiediamo la collaborazione attiva di tutti, attraverso l'attuazione delle buone pratiche".

Si ricordano le prescrizioni da attuare durante il trattamento di disinfestazione:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere gli impianti di ricambio d'aria;

- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri;

- raccogliere prima del trattamento frutta e verdura dagli orti o proteggere con teli di plastica.

E le prescrizioni dopo il trattamento :

- utilizzare le aree cortilizie private dopo 5 ore dal trattamento;

- rispettare un intervallo di almeno 30 giorni prima di consumare frutta e verdura dell'orto;

- procedere alla pulizia di mobili e giochi per bambini nei giardini.

