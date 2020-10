Verrà presentato venerdì 16 ottobre alle 21 nella sala don Sacchi a Corbetta il volume ‘Profumo di Santità’ dedicato alla figura di Monsignor Luigi Maria Olivares.

Verrà presentato venerdì 16 ottobre alle 21 presso la sala don Sacchi di piazza Canonica a Corbetta il volume ‘Profumo di Santità’ dedicato alla figura di Monsignor Luigi Maria Olivares, vescovo di Sutri e Nepi, nato a Corbetta e dichiarato venerabile da Giovanni Paolo II. Il volume verrà illustrato dal parroco emerito don Bruno Pegoraro che interverrà alla serata insieme allo storico Andrea Balzarotti, all'architetto Luciano Redaelli e alla pittrice Giannina Salvi che ha realizzato un ritratto del vescovo esposto in chiesa. Interverranno anche don Giuseppe Galbusera, prevosto parroco della collegiata prepositurale di San Vittore Martire in Corbetta e rettore del santuario della Beata Vergine dei Miracoli, don Ernesto Grignani, ex parroco della chiesa di Santa Maria Liberatrice al Testaccio a Roma dove mons. Olivars fu parroco. Il giorno 18 nel pomeriggio verrà scoperta una targa sulla casa natale del venerabile sul corso a Corbetta.

