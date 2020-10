Cuggiono: 3 casi di Covid-19

"Alla data del 13 ottobre purtroppo abbiamo un caso in più e pertanto sono 3 casi covid-19 di cui 1 ancora in attesa di effettuare il tampone di verifica e 1 contatto stretto".

Continua l'evoluzione dei casi di contagio nel nostro territorio e anche a Cuggiono si registra una nuova positività. "Alla data del 13 ottobre purtroppo abbiamo un caso in più e pertanto sono 3 casi covid-19 di cui 1 ancora in attesa di effettuare il tampone di verifica e 1 contatto stretto - commenta l'Amministrazione in una nota ufficiale - Continuiamo ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo quali indossare sempre la mascherina nei luoghi pubblici e anche all'aperto, evitare assembramenti, rispettare il distanziamento e lavarsi o igienizzarsi spesso le mani. Ricordiamoci sempre che dobbiamo essere tutti parte della risoluzione del problema e quindi essere responsabili e prudenti nei comportamenti".

Segue poi una raccomandazione: "Volevo inoltre ricordare a tutti di scaricare la app IMMUNI. “Aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo Paese. Immuni è un'app creata per aiutarci a combattere l'epidemia di COVID-19. L'app utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici.

A chi si è trovato a stretto contatto con un utente risultato positivo al virus del COVID-19, l’app invia una notifica che lo avverte del potenziale rischio di essere stato contagiato. Grazie all’uso della tecnologia Bluetooth Low Energy, questo avviene senza raccogliere dati sull’identità o la posizione dell’utente.”

