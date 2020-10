Insieme 'Puliamo il Mondo'

Si sono ritrovati in tanti. Nelle parole e nei gesti, ancora una volta, due concetti chiari: tenere in ordine l'ambiente del Parco del Roccolo e protestare contro il progetto di discarica.

Si sono ritrovati in tanti. Nelle parole e nei gesti, ancora una volta, due concetti chiari: tenere in ordine l'ambiente del Parco del Roccolo e protestare contro il progetto di creazione di una discarica per rifiuti speciali messo in campo dalla società Solter. L'occasione per ribadire le due linee intraprese è stata la partecipazione alla manifestazione 'Puliamo il mondo' a cui Legambiente, Comitato antidiscarica e Comuni hanno chiamato a raccolta i cittadini. E' stata per i partecipanti una volta di più l'occasione, non soltanto di ripulire a fondo il polmone verde, ma anche per scoprirne i mille elementi di fascino. E per ribadire sia la loro critica a Regione e Città Metropolitana per l'atteggiamento a loro avviso inadeguato assunto nei confronti della questione discarica sia l'attesa per l'incontro dei due sindaci Susanna Biondi (Busto Garolfo) e Pier Luca Oldani (Casorezzo) con il Ministro dell'ambiente Sergio Costa previsto a breve.

