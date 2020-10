Babbo Natale da Ornavasso a Stresa

Per questa 11esima edizione Babbo Natale si adegua alle norme anti Covid-19 e si trasferisce nei più ampi spazi di Stresa. In più... arriva con un videomessaggio a casa!

Per l'undicesima edizione il Babbo Natale della Grotta di Ornavasso, alla ricerca di spazi più ampi in sintonia con i tempi attuali, raggiunge Stresa per coniugare servizi, comodità e sicurezza, nel golfo lacustre più bello del mondo.

La magia inizia già al momento della prenotazione, quando potrete inserire il nome del vostro bambino (o dei fratelli) e una foto.

Oltre alla visita reale riceverete anche un video personalizzato con gli auguri di Babbo Natale, registrato apposta per voi.

Incredibile vero?

Per la prima volta in Italia un evento dal vero avrà anche un magnifico ricordo "on line" che resterà per sempre, insieme alle emozioni che vivrete durante la giornata a Stresa (Lago Maggiore).

Biglietto unico (minimo 2 persone) - dai 3 anni compiuti: euro 16,00 a persona + 1,50 di prevendita

Gratuito fino ai 2 anni di età.

Il biglietto comprende:

- Ingresso al Palazzo delle Storie di Natale presso il centro congressi di Stresa dove tutte le aree sono molto ampie ma anche coperte, riscaldate e con tutti i servizi, così da trascorrere una splendida e sicura giornata anche in caso di maltempo.

Nel Palazzo potrete partecipare alle animazioni cantate e recitate dagli artisti professionisti della Grotta di Babbo Natale presso le seguenti aree di animazione:

- Il palazzo di Natale delle Principesse Disney

- Il regno dei Ghiacci di Frozen

- La caverna del Grinc

Le animazioni si alterneranno per tutta la giornata, dalle 10:30 alle 17:00: potrete utilizzare i set anche per foto e selfie con i vari personaggi in postazioni distanziate.

Dal Palazzo potete accedere direttamente al Teatro interno per il nuovo spettacolo di Light Painting Show (durata circa 20 minuti) con Paolo Carta, l'arte di raccontare con la luce - un'esclusiva mondiale dell'artista che ha creato gli effetti speciali dei Musical Disney in Italia (repliche alle ore 13:00-14:00-15:00-16:00 con prenotazione del posto distanziato - euro 1,00 fino ad esaurimento posti)

Nel Palazzo delle Storie di Natale trovate anche le storie magiche da colorare e animare (attività per i bambini con la realtà aumentata- compreso nel biglietto anche il set di matite colorate) e il laboratorio del Fotografo di Babbo Natale, a tema natalizio, con in omaggio 1 fotografia stampata e la possibilità di realizzare calendari, biglietti di auguri, set fotografici etc..(attività facoltativa non compresa nel costo del biglietto).

Nel Palazzo sono presenti anche selezionate realtà artigianali del territorio.

Dal Palazzo potete accedere direttamente all'incontro con Babbo Natale e la sua slitta – con consegna della letterina -nell'adiacente Giardino dei Twergi, gli gnomi di Babbo Natale (a 50 metri dal Palazzo).

Dal Palazzo in pochi minuti a piedi, seguendo le impronte di Babbo Natale e un'originale "caccia al tesoro" in realtà aumentata potete raggiungere il centro città: nel biglietto è compreso anche il buono omaggio per una bevanda calda presso le strutture di Stresa.

Se desiderate fermarvi per la cena oppure soggiornare per il week end nelle strutture convenzionate pubblicate sul sito

- cena con Babbo Natale in persona, presso il Palazzo delle Storie di Natale. Durante la cena Babbo Natale sarà disponibile in una propria postazione per raccontare ai bambini le Storie di Natale.

Ore 18:15 arrivo di Babbo Natale con la propria slitta (motorizzata)

Dalle 18:30 alle 20:00 cena con Babbo Natale e le sue storie.

Eventi on line compresi nel biglietto.

Il biglietto comprende anche un video personalizzato della durata di circa 4 minuti con un messaggio registrato apposta per voi da Babbo Natale, con la vostra foto e le informazioni che ci comunicherete durante la prenotazione.

Un ricordo ed un regalo unico, di grande valore realizzato apposta per voi dallo staff artistico della Grotta di Babbo Natale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro