Test Covid: i risultati

Test epidemiologici a Vanzaghello: il prossimo mercoledì 14 ottobre, alle 18, in sala consiliare verranno presentati i dati e quanto emerso durante l'iniziativa.

Covid-19, test epidemiologici a Vanzaghello: come sono andati? E quali sono stati, alla fine, i risultati? I dati verranno presentati, ufficialmente, il prossimo mercoledì 14 ottobre, alle 18, in sala consiliare. "Siamo orgogliosi, innanzitutto - scrive il sindaco Arconte Gatti - che l'incontro sarà presieduto dal professor Massimo Galli, responsabile del progetto, che illustrerà, appunto, quanto emerso dall'analisi effettuata sui test rapidi, sui prelievi e sui tamponi. Voglio, quindi, ringraziare la cittadinanza per avere partecipato in maniera collaborativa e con grande senso di responsabilità. Ancora, un ringraziamento a tutti i dipendenti comunali, alla Polizia locale, alla cooperativa infermieri, ai medici di medicina generale, alla pediatra, all'equipe di biologi, al personale sanitario dell'ospedale 'Sacco' di Milano, senza dimenticare gli infermieri volontari, la Croce Azzurra Ticinia onlus, la Croce Azzurra di Buscate, la Protezione Civile di Castano e la Parrocchia Sant'Ambrogio. Ultimi, ma non per importanza, un sentito grazie ai numerosi sponsor. Voglio, infine, ricordare che, sebbene l'intervento alla conferenza del 14 ottobre di tutta la popolazione fosse da noi auspicato, le attuali normative atte a contenere l'emergenza sanitaria, ci impediscono di riunirci. Pertanto, verrà realizzata una diretta streaming sui canali Facebook e Youtube dell'Amministrazione comunale".

