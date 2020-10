Covid: la situazione a Cuggiono

"Alla data odierna a Cuggiono e Castelletto vi sono 2 casi covid-19 di cui 1 in attesa di effettuare il tampone di verifica e 4 contatti stretti in quarantena".

Evoluzione per la situazione Coronavirus a Cuggiono. "Alla data odierna a Cuggiono e Castelletto vi sono 2 casi covid-19 di cui 1 in attesa di effettuare il tampone di verifica e 4 contatti stretti in quarantena in attesa di effettuare il tampone - segnalano dall'amministrazione - Abbiamo inoltre 4 casi clinici, ovvero cittadini che presentano sintomi riconducibili al covid-19 in attesa di tampone di controllo, anch’essi posti in quarantena. Continuiamo tutti ad essere prudenti e usare le cautele che ben conosciamo quali indossare la mascherina ed evitare assembramenti, rispettiamo il distanziamento e laviamoci spesso le mani. Ricordiamoci che dobbiamo essere tutti parte della risoluzione del problema".

