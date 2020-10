PD: "Radice per cambiare"

Gli esponenti del PD affidano la loro felicitazione per l'esito della tornata elettorale al loro segretario cittadino Michele Ferrazzano: "Complimenti al neo sindaco Lorenzo Radice".

Su di lui hanno scommesso dall'inizio senza tentennamenti. E, adesso che le elezioni hanno premiato la loro intuizione, si godono la vittoria pronti a dare man forte al nuovo sindaco di Legnano, Lorenzo Radice. Gli esponenti del PD affidano la loro felicitazione per l'esito della tornata elettorale al loro segretario cittadino Michele Ferrazzano: "Sono strafelice per la vittoria conseguita - dice - Un risultato che va oltre ogni nostra aspettativa, i legnanesi hanno capito che era necessario un radicale cambio di passo e per questo li ringrazio della fiducia riposta, così come ringrazio tutti gli elettori che hanno scelto il Partito Democratico, consentendoci di raggiungere un ottimo risultato". Ferrazzano mette l'accento anche sul lusinghiero risultato conseguito dai Giovani Democratici che, dice, "E' stato rilevante, innovativo e apre a un significativo e atteso cambio generazionale nella vita del partito". E nel "Lavoro di ricostruzione dopo aver subito quasi due anni di stallo politico" Ferrazzano non manca di tendere una mano sia alle forze di opposizione sia ai cittadini "per far sì- conclude- che il programma venga rispettato, che i cittadini vengano ascoltati e coinvolti e che Palazzo Malinverni diventi una vera casa di vetro, trasparente e accessibile a tutti".

