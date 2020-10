'Beslan': parchetto dimenticato

Schiamazzi, rifiuti e musica ad alto volume. La situazione è sempre più insostenibile e i residenti hanno fatto una petizione, protocollata in Comune, per chiedere interventi.

Schiamazzi, rifiuti e musica: benvenuti al parco 'Ragazzi di Beslan' (per intenderci quello che si trova tra le vie Acerbi e Saragat). O meglio, a volerla dire tutta, di "benvenuto", alla fine, non c'è praticamente nulla. La situazione, insomma, è sempre più insostenibile e, così, ecco che dopo una serie di solleciti ed alcune segnalazioni (senza, purtroppo, avere risultati) i residenti e chi ha un'attività in quella zona ha deciso di muoversi ulteriormente, stavolta con una raccolta firme che è stata, poi, protocollata in Comune. "Ogni giorno è la stessa storia - ci raccontano - Siamo stanchi di dover convivere, in maniera quotidiana, con questa realtà. E durante il periodo estivo, ma, in fondo, anche con l'arrivo del freddo, i rumori, la musica ad alto volume e l'abbandono di immondizia avvengono sia quando è chiaro (specialmente dal pomeriggio in avanti) sia la sera". Gruppetti di persone che si ritrovano e che rimangono lì per ore. "Quanto accade è stato segnalato in varie occasioni alle istituzioni ed alle autorità competenti, però non si è giunti a niente - ribadiscono - Così, abbiamo pensato ad un ulteriore passo, appunto una petizione (70 le firme raccolte) che è stata depositata negli appositi uffici comunali. Chissà se qualcuno, finalmente, ci ascolterà. Siamo stufi, lo diciamo di nuovo, di dover convivere con urla, rifiuti (di qualsiasi genere; pensate che abbiamo trovato, addirittura, pezzo di bicicletta su un albero) lasciati un po' ovunque e scritte sui muri. Un parchetto 'dimenticato': quale genitore o famiglia, infatti, porterebbe qui il proprio figlio oppure quale cittadino si fermerebbe, trovandosi di fronte tutto ciò?".

