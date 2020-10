Ganna, dall'oro al 'rosa'

Filippo Ganna, dopo la medaglia alla cronometro mondiale, si è aggiudicato anche la prima maglia rosa del Giro d'Italia. Nel suo passato, i colori del 'Pedale Castanese-Verbania'.

Non si ferma più Filippo Ganna. Già, perché dopo l'oro nella cronometro mondiale, conquistato solo qualche giorno fa, adesso per il corridore (che nel suo passato ha vestito anche i colori dell'allora 'Pedale Castanese-Verbania, storica società di ciclismo di Castano Primo) è arriva pure la prima maglia rosa di questa edizione del Giro d'Italia. L'ennesimo traguardo di prestigio per l'atleta che, in fondo un po' è proprio del nostro territorio; e, inevitabilmente, ecco che la gioia e le emozioni sono, ancora una volta, grandi. "Vai Filippo" - è il coro che, da ieri sera si sta levando da una parte all'altra della città e, più in generale, dell'Alto Milanese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro