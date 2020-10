Il settembre pugilistico

Villa Naj Oleari a Magenta ha ospitato le lezioni di pugilato della Pro Fighting. Ragazze e ragazzi che si sono avvicinati a questo bellissimo sport con tanta passione.

Si è concluso il mese di settembre con il bellissimo parco di Villa Naj Oleari a Magenta che ha ospitato le lezioni di pugilato della Pro Fighting. Ragazze e ragazzi che si sono avvicinati a questo bellissimo sport con tanta passione. Alcuni già navigati che continueranno ad allenarsi, magari per avvicinarsi all’agonismo. Mercoledì sera si è tenuto l’ultimo allenamento con Stefano Pirovano, istruttore di pugilato e kick boxing. “Abbiamo sfruttato le bellissime serate di settembre per offrire la possibilità a chiunque lo volesse di conoscere il pugilato – ha spiegato – a breve torneremo nella storica palestra di via Caracciolo, ovviamente nel pieno rispetto di tutte le misure da adottare in questo periodo e in completa sicurezza per chi verrà”. Baby kickboxing, quindi. Con Stefano, con Simone e istruttori esperti e più che motivati capaci di far crescere i ragazzi con i sani principi che discipline dure come queste richiedono. Se la risposta per il mese di settembre è stata più che positiva l’auspicio è che anche nelle prossime settimane continui la voglia di fare sport. “Seguo i ragazzi da 20 anni – conclude Stefano Pirovano – seguiamo in particolare il settore giovanile, con possibilità di fare anche agonismo”.

