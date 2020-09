Pesci morti in... strada

Un sacchetto con diversi pesci morti è stato trovato lungo la via Ponte di Castano a Nosate. A fare la scoperta, nelle scorse ore, alcuni residenti della zona.

Pesci di mare, di fiume, di lago e... adesso anche di strada. No, nessun errore, perché qualche ora fa a Nosate, proprio lungo la strada principale di collegamento del paese (la via Ponte di Castano, per intenderci) ecco che sono comparsi, appunto, alcuni di questi animali morti. Un sacchetto a lato della carreggiata: è questa la scoperta che hanno fatto i residenti della zona nelle prime ore della mattinata di oggi (mercoledì 30 settembre). E intanto, inevitabilmente, due domande sorgono spontanee: come sono arrivati lì e chi li ha lasciati? Chissà, forse qualcuno (ormai, purtroppo, è una triste consuetudine) che, per l'ennesima volta, ha scambiato le 'nostre' strade come pattumiere 'a cielo aperto'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro