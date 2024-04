Nosate al voto: 'corsa' a due?

Due liste ‘in corsa’ alle prossime elezioni di giugno? A meno di possibili colpi scena delle ultime ore, sembra questo, ad oggi, lo scenario più probabile per Nosate.

Due liste ‘in corsa’ alle prossime elezioni di giugno? A meno di possibili colpi scena delle ultime ore (ricordiamoci, infatti, che già in passato in paese non erano mancate le sorprese), sembra questo, ad oggi, lo scenario più probabile per Nosate. Di fronte, allora, a condersi la vittoria per governare nel prossimo quinquennio, da una parte l’attuale gruppo di maggioranza in consiglio comunale (‘Nosate Nuova’), con il sindaco uscente Roberto Cattaneo (in cerca del terzo mandato), dall’altra ‘Nosate Rinasce’ con Stefania Paccagnella che, dopo la candidatura nel 2019 e, quindi, l’esperienza sui banchi dell’opposizione nei cinque anni appena passati, è pronta a ripresentarsi. Una sfida a due, insomma, tra progetti, idee e proposte per il presente e il futuro.

