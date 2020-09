Cuggiono e Coronavirus

Dall’inizio dell’emergenza ad oggi i casi totali di concittadini positivi al Covid-19 sono stati 46 (di cui uno non residente a Cuggiono). Sono invece 8 i deceduti e 37 i guariti.

Dopo mesi di 'silenzi' istituzionali e notizie verificate con cura e attenzione da fonti qualificate, senza mai allarmare ma sempre riportando con grande attenzione e verifica, la nuova Amministrazione di Cuggiono fa il punto sulla situazione coronavirus in paese.

"Quest'oggi ho pubblicato sul sito del Comune il mio primo comunicato riguardante i numeri dell'emergenza Covid-19. Come nuovo Sindaco trovo doveroso informarvi sulla situazione e fare un riepilogo dei dati degli scorsi mesi - spiega Giovanni Cucchetti - Da ora in poi la comunicazione dei contagi avverrà settimanalmente, sperando che non vi siano casi eccezionali che costringano a comunicazioni più frequenti.

Dall’inizio dell’emergenza ad oggi i casi totali di concittadini positivi al Covid19 sono stati 46 (di cui uno non residente a Cuggiono). Sono invece 8 i deceduti e 37 i guariti.

Alla data odierna vi è 1 contagiato in quarantena al domicilio che terminerà la sorveglianza il 2/10/2020 e 2 concittadini che hanno avuto invece contatti stretti con contagiati e quindi sono in quarantena al domicilio.

Riporto inoltre una nota molto positiva: dall’inizio dell’emergenza ad oggi non vi sono stati contagi all’interno della RSA Casa Mater Orphanorum".

