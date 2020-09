Arluno: ponte con l'Algeria

C'è un ponte d'amore che unisce Arluno all'Algeria. Tra le due 'A' lo ha tracciato suor Sandra Catapano che, missionaria nel paese nordafricano insieme con le consorelle Lidia e Phlippine.

C'è un ponte d'amore che unisce Arluno all'Algeria. Tra le due 'A' lo ha tracciato suor Sandra Catapano che, missionaria nel paese nordafricano insieme con le consorelle Lidia e Phlippine, non ha mai smesso di restare in contatto con la sua realtà d'origine. E la comunità arlunese ha fatto altrettanto con lei, in modo tangibile e amorevole facendole pervenire una somma di 500 euro. Un gesto che l'ha commossa e l'ha indotta ad affidare a una lettera rivolta al parroco della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo don Giacinto Tunesi e alla comunità parrocchiale il suo sentimento di riconoscenza. Nella missiva che compare sull'ultimo numero del bollettino parrocchiale 'La decima campana', la religiosa evidenzia il grande cuore aperto degli arlunesi nel tempo della quaresima, impegno che si è appunto concretizzato con l'invio di quell'offerta: "Abbiamo tutti vissuto una Quaresima difficile - scrive - separati, quando la responsabile del gruppo missionario mi ha chiesto cosa pensavo di fare, ciò che le ho detto, e che ho ripetuto a don Giacinto è che pensavo che, in coscienza, più urgente che gli arlunesi si aiutassero tra di loro e che i soldi andassero a chi avesse avuto più bisogno nella comunità, sapevo che la raccolta per l'Algeria poteva aspettare, ma il parroco mi ha detto che alcune persone avevano comunque già dato a questo scopo e dunque i doni ricevuti per l'Algeria restavano per l'Algeria". Alcuni arlunesi, quindi, hanno deciso durante un periodo pur difficile di aprire, comunque, il cuore al di là dei loro confini consapevoli dei bisogni presenti anche a chilometri di distanza dal loro territorio. Per questo, prosegue suor Sandra, "Ringraziamo di cuore quanti hanno osato, nonostante le difficoltà del periodo che viviamo, di condividere il loro obolo, sono stati raccolti 500 Euro che don Giacinto mi ha già consegnato". Per dare ancora maggiore idea della copiosità dell'impegno missionario profuso in una terra non semplice, suor Sandra ha inviato alla comunità e a don Giacinto anche un numero di un bollettino locale dove si parla proprio della loro missione. E conclude: "Ancora grazie e uniti nella preghiera, io prego particolarmente, oltreché per i malati, i morti e le loro famiglie, anche per quei commercianti e artigiani che, tra i lavoratori, hanno più difficoltà economiche". Un gesto d'amore che costituisce certamente per Arluno ossigeno di ulteriore speranza per un sempre più poderoso abbraccio alla normalità.

