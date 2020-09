La fiaccolata di Casate

Mai come quest’anno, la luce accesa al Santuario della Madonna del Boden di Ornavasso è simbolo di rinascita e ripartenza.

Sabato 19 settembre si è svolta l’ormai tradizionale Fiaccolata per la festa del paese, promossa dai ragazzi di Casate. Mai come quest’anno, la luce accesa al Santuario della Madonna del Boden di Ornavasso è simbolo di rinascita e ripartenza. Il testimone, passato di mano in mano, è diventato simbolo di unione, forza e comunità. Sono stati circa una trentina i ragazzi dell’Oratorio partiti per vivere una giornata all’insegna dell’amicizia e del divertimento. L’arrivo in oratorio e la Santa Messa hanno concluso una giornata di festa diversa, semplice e sobria, che si caratterizza come un punto d’inizio. Il tutto si è svolto rispettando le norme anti-Covid, ma garantendo le consuete emozioni.

