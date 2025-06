Bernate Ticino aderisce a “Una Scelta in Comune”: dichiarare la volontà alla donazione organi diventa più semplice.

Anche il Comune di Bernate Ticino entra a far parte della rete nazionale del progetto “Una Scelta in Comune”, promosso da AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule). Una decisione significativa che permette ai cittadini di esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti direttamente al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità elettronica (CIE). Il progetto, nato nel 2012, ha come obiettivo quello di diffondere la cultura della donazione e incoraggiare una riflessione consapevole su un gesto che può salvare o migliorare la vita di molte persone. Grazie all’adesione del Comune, i cittadini avranno la possibilità di dichiarare la propria scelta – sia favorevole che contraria – che verrà registrata nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) del Ministero della Salute, in modo sicuro, riservato e sempre modificabile. "Donare è un atto di grande altruismo – afferma in una nota il sindaco, Alessio Ottolini – Siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa, offrendo ai nostri concittadini uno strumento semplice e diretto per compiere una scelta di valore". AIDO, con questa campagna, continua a sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica spesso poco discussa, ma che può fare la differenza per migliaia di persone in attesa di trapianto.Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio anagrafe del Comune di Bernate Ticino o visitare il sito ufficiale di AIDO.

Donare è una scelta personale, ma farla ora può cambiare il futuro di qualcun altro.

