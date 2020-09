90, 95 e 100 anni: riconoscimenti

Chi ha festeggiato i 90, 95 e 100 anni. L'appuntamento, ormai una vera e propria tradizione a Turbigo, è per questa domenica (27 settembre) quando, nella cornice di Villa Gray, l'Amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento ufficiale, appunto, a quei cittadini che nel corso del 2020 hanno raggiunto gli invidiabili traguardi.

Chi ha festeggiato i 90, 95 e 100 anni. L'appuntamento, ormai una vera e propria tradizione a Turbigo, è per questa domenica (27 settembre) quando, nella cornice di Villa Gray, l'Amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento ufficiale, appunto, a quei cittadini che nel corso del 2020 hanno raggiunto gli invidiabili traguardi. "Si tratta di una ricorrenza consolidata che solitamente coincideva con la Festa d’Autunno, organizzata per i bambini, ma che a causa dell’emergenza Covid quest’anno non ha potuto realizzarsi - scrivono dal Comune". "E’ una tradizione a cui non abbiamo voluto rinunciare – prosegue il sindaco Christian Garavaglia - Nel corso degli anni, infatti, abbiamo ricevuto sempre grande gradimento da parte degli anziani coinvolti. E’ un modo per dire loro grazie per tutto il bene profuso nella comunità, nella loro famiglia, per alcuni nel campo del volontariato, dell’associazionismo o nella parrocchia. Ognuno, a modo proprio, ha contribuito alla crescita di questo paese". "Ho sempre seguito l’evento con grande attenzione – conclude l’assessore ai Servizi Sociali, Manila Leoni – perché lo ritengo particolarmente emozionante. Il dono simbolico che noi porgiamo agli anziani vale quanto un abbraccio virtuale che testimonia affetto e gratitudine. Vista l’emergenza Covid adotteremo tutte le misure necessarie affinché l’evento avvenga nella massima sicurezza".

