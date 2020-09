Toia-Radice 'post' voto

I due candidati si preparano a giorni intensi in vista del ballottaggio, ma intanto commentano questi primi risultati e guardano a quella che sarà la Legnano del futuro.

L'elettorato ha premiato loro due mandandoli al ballottaggio. Adesso Carolina Toia, candidata del Centrodestra e della lista che porta il suo nome, e Lorenzo Radice, su cui hanno invece deciso di puntare PD, Insieme per Legnano-Legnano Popolare e RiLegnano, sono proiettati con il pensiero al 4 e 5 ottobre. Sarà allora che i legnanesi decideranno chi poter chiamare sindaco nel prossimo quinquennio. La forchetta tra i due è di circa dieci punti percentuali a favore di Toia, ma, con le indicazioni di voto dei candidati rimasti al palo, le carte possono rimescolarsi. Toia incassa con soddisfazione la maggioranza delle preferenze e commenta sul suo profilo social: "La prima cosa che voglio dire è grazie di cuore a tutti per la fiducia, sono davvero emozionata, e grazie a tutti i miei candidati consiglieri di Lega, Lista Toia, Fratelli d'Italia e Forza Italia; è stato grandioso avervi accanto in questo percorso. Con il 41% abbiamo staccato di dieci punti il candidato del Centrosinistra". Fin qui lo sguardo al presente, poi il campo visivo si dilata sul futuro: "Ora si riparte, ancora più carichi e grintosi; la soddisfazione più grande è vedere come i cittadini abbiano voglia di parlare di presente e futuro per iniziare davvero a programmare i prossimi anni. Sono felice di poter continuare a stare tra le persone, quartiere dopo quartiere, ascoltando tutti senza alcun distinguo per convincere ancor di più i legnanesi della bontà del nostro progetto". Sulla eventuale ricerca di apparentamenti politici è tranchant: "Non cercherò nuovi alleati, cercherò nuovi cittadini elettori". Non meno improntato all'entusiasmo è anche il commento di Radice: "Noi ci siamo - scrive sul suo profilo dedicato - Legnano c'è, l'alternativa c'è, meno di dieci punti di distanza sono un risultato incredibile, più di novemila legnanesi hanno creduto in noi e non posso, non possiamo deluderli. La nostra visione ormai è chiara: una Legnano capace di unire risposte nuove e coraggiose alla concretezza delle piccole cose, alla manutenzione costante di una città per troppo tempo abbandonata. Io e la mia squadra vogliamo lavorare per un futuro innovativo, che guardi al saper fare e alla storia di Legnano". E indica tre priorità precise: investimenti sulle aree produttive, attenzione ad ambiente e mobilità dolce e dimensione comunitaria delle scelte.

