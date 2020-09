Biblioteche e pandemia

Una giornata dedicata a libri e lettori in biblioteca a Vanzaghello. 'Le biblioteche al tempo della pandemia', per valorizzare il lavoro delle biblioteche durante l'emergenza.

Una giornata dedicata a libri e lettori. Ovviamente, la location non può che essere quella della biblioteca di Vanzaghello (sabato 26 settembre, alle 16.30). E, allora, ecco che quest'anno il 'Bibliopride' sarà dedicato a 'Le biblioteche al tempo della pandemia', con lo scopo di valorizzare il lavoro messo in campo dalle biblioteche nelle diverse fasi dell'emergenza. Le rigide misure di sicurezza per il contrasto ed il contenimento del Coronavirus, va sottolineato, obbligano ad un contingentamento delle presenze, quindi per partecipare è necessario prenotarsi allo 0331/306782. Le letture, comunque, verranno trasmesse anche in streaming sul canale Facebook della stessa biblioteca e sul canale YouTube 'Vanzaghello In Onda'.

