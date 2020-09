"Un impianto per il Torno"

In molti hanno notato l'antenna posizionata nei pressi dell'istituto superiore di Castano e, subito, sono scattate domande e dubbi. Il sindaco interviene per fare chiarezza.

Praticamente impossibile, vista la sua altezza e le dimensioni, non notarlo e subito, allora, sono scattate una serie domande, dubbi e supposizioni sul perché fosse lì e, soprattutto, su cosa fosse. Così, ecco, che per fare chiarezza è dovuto intervenire il sindaco. "Noto uno sterile e inutile allarmismo in merito al posizionamento di un impianto di telecomunicazioni vicino all'Istituto Torno - scrive il primo cittadino di Castano, Giuseppe Pignatiello, sulla sua pagina Facebook - Bene, c'è già chi, purtroppo, sta diffondendo notizie palesemente false, affermando si tratti di un'antenna 5G. Ancora una volta mi trovo a dover smontare pezzo dopo pezzo queste bufale che non fanno bene alla nostra città ed alla nostra comunità. Partiamo, pertanto, ribadendo per l'ennesima volta che non è un'antenna 5G, perché ricordo che a Castano abbiamo firmato un'ordinanza che blocca tutti i lavori per la realizzazione di tale tecnologia fino a che non avremo riscontro su potenziali rischi sulla salute. Quindi, questo non è un impianto del Comune, ma si tratta di un dispositivo richiesto dall'Istituto Torno a Città Metropolitana di Milano, che ha competenza in materia. L'ITC l'ha voluto in quanto ha bisogno di potenziare i servizi tecnologici per i nostri ragazzi (e ben venga che si investa per l'educazione e una migliore offerta formativa a scuola). Infine, non si tratta di un impianto pericoloso per la salute, perché Arpa Lombardia, ente regionale deputato alla tutela della salute ambientale, non ha ritenuto di avanzare osservazioni o segnalazioni".

