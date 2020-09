Schiamazzi e rifiuti davanti scuola

Le segnalazioni sono differenti. I residenti della via Giolitti e delle zone attorno lamentano, infatti, schiamazzi notturni e rifiuti lasciati nel piazzale davanti all'istituto scolastico.

Diverse segnalazioni, ma la stessa problematica. Purtroppo, va detto, quell'area non è nuova a simili situazioni ed è, appunto, anche per questo motivo che, oggi più che mai, l'attenzione e, in modo particolare, la pazienza di alcuni residenti è arrivata ormai al limite. Schiamazzi e rifiuti nel piazzale davanti alle scuole di via Giolitti a Castano: "Accade durante la sera o notte - racconta chi vive nella zona - Compagnie che si ritrovano qui e, come niente fosse, fanno ciò che gli pare". E le mattine seguenti, ecco che sulla scalinata o per terra si trova un po' di tutto. "Mozziconi di sigarette - continuano - carte, plastica, cocci di vetro, ecc... Senza dimenticare il chiasso che, in molti casi, viene fatto. Capiamo che non è facile tenere sotto controllo ogni singola parte della città, però davvero in certi momenti siamo stanchi di dover sopportare quanto accade". Episodi che, principalmente, succedono nel periodo estivo e che molti castanesi, nel corso degli anni, hanno già fatto notare a chi di dovere. "Speriamo che la problematica venga risolta - concludono - Non è solo per noi, bensì pure per il nostro istituto scolastico che si trova simili scenari al momento di riprendere le attività il giorno dopo".

