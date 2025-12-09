Milano / Malpensa
Un passo avanti verso la scuola che verrà
- 09/12/2025 - 16:54
- Castano Primo
- Scuola
L’Istituto Comprensivo “Giuseppe Torno” apre le porte alla comunità e presenta, giovedì 11 dicembre alle 18.00, “La Scuola del Futuro”, un evento pensato per mostrare in concreto come sta cambiando il modo di insegnare, imparare e vivere gli spazi educativi.
A fare da cornice sarà la nuova aula immersiva digitale, un ambiente che già nel nome racchiude la volontà dell’istituto di guardare lontano: non più una semplice aula attrezzata, ma un luogo capace di offrire esperienze di apprendimento multisensoriali, innovative e coinvolgenti. Una piccola “finestra” sul domani che, per una sera, si aprirà a studenti, famiglie, insegnanti e cittadini.
L’appuntamento nasce con un obiettivo chiaro: raccontare e mostrare come l’Istituto Torno sta immaginando il proprio percorso di crescita. Innovazioni didattiche, strumenti digitali, nuovi metodi organizzativi e progetti condivisi con il territorio saranno al centro della presentazione. Un’occasione per capire come le tecnologie possano diventare alleate dell’apprendimento e non meri orpelli, e come la scuola si stia preparando a formare studentesse e studenti sempre più competenti, curiosi e consapevoli.
Nel solco della tradizione educativa del Torno, l’evento ribadisce un messaggio forte: investire nella scuola significa investire nel futuro della comunità.
L’istituto punta su ambienti di apprendimento inclusivi, pensati per accogliere le differenze; sostenibili, in linea con le sfide ambientali contemporanee; e all’avanguardia, grazie a strumenti tecnologici di ultima generazione e alla formazione continua del personale docente.
«Chi si ferma è perduto» recita il proverbio citato nel programma dell’evento. E proprio questo sembra essere lo spirito che guida la scuola: un movimento costante verso nuovi orizzonti, senza perdere di vista i valori educativi fondamentali.
Una serata aperta alla città
L’invito è rivolto non solo alla comunità scolastica, ma a tutta Castano Primo. L’istituto vuole infatti ribadire il proprio ruolo di presidio culturale e punto di riferimento per il territorio, convinto che una scuola viva sia una scuola in dialogo con la propria città.
L’appuntamento è fissato: 11 dicembre 2025, ore 18.00, aula immersiva dell’Istituto Torno.
