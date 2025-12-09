Un passo avanti verso la scuola che verrà

A fare da cornice all'incontro di giovedì 11 dicembre sarà la nuova aula immersiva digitale, un ambiente che già nel nome racchiude la volontà dell’istituto di guardare lontano.

L’Istituto Comprensivo “Giuseppe Torno” apre le porte alla comunità e presenta, giovedì 11 dicembre alle 18.00, “La Scuola del Futuro”, un evento pensato per mostrare in concreto come sta cambiando il modo di insegnare, imparare e vivere gli spazi educativi.

A fare da cornice sarà la nuova aula immersiva digitale, un ambiente che già nel nome racchiude la volontà dell’istituto di guardare lontano: non più una semplice aula attrezzata, ma un luogo capace di offrire esperienze di apprendimento multisensoriali, innovative e coinvolgenti. Una piccola “finestra” sul domani che, per una sera, si aprirà a studenti, famiglie, insegnanti e cittadini.

L’appuntamento nasce con un obiettivo chiaro: raccontare e mostrare come l’Istituto Torno sta immaginando il proprio percorso di crescita. Innovazioni didattiche, strumenti digitali, nuovi metodi organizzativi e progetti condivisi con il territorio saranno al centro della presentazione. Un’occasione per capire come le tecnologie possano diventare alleate dell’apprendimento e non meri orpelli, e come la scuola si stia preparando a formare studentesse e studenti sempre più competenti, curiosi e consapevoli.

Nel solco della tradizione educativa del Torno, l’evento ribadisce un messaggio forte: investire nella scuola significa investire nel futuro della comunità.

L’istituto punta su ambienti di apprendimento inclusivi, pensati per accogliere le differenze; sostenibili, in linea con le sfide ambientali contemporanee; e all’avanguardia, grazie a strumenti tecnologici di ultima generazione e alla formazione continua del personale docente.

«Chi si ferma è perduto» recita il proverbio citato nel programma dell’evento. E proprio questo sembra essere lo spirito che guida la scuola: un movimento costante verso nuovi orizzonti, senza perdere di vista i valori educativi fondamentali.

Una serata aperta alla città

L’invito è rivolto non solo alla comunità scolastica, ma a tutta Castano Primo. L’istituto vuole infatti ribadire il proprio ruolo di presidio culturale e punto di riferimento per il territorio, convinto che una scuola viva sia una scuola in dialogo con la propria città.

L’appuntamento è fissato: 11 dicembre 2025, ore 18.00, aula immersiva dell’Istituto Torno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!