Raffaella: "Corriamo per te..."

'La Mezza Fuori Tempo' nel ricordo di Raffaella Caimi, scomparsa due anni fa in un incidente mentre si trovava in montagna. Fino al 20 settembre di corsa per ricordarla.

Due percorsi e una settimana a disposizione. Sì certo l'emergenza Coronavirus e le varie misure anti Covid impediscono di poterlo fare tutti assieme, ma non per questo hanno deciso di abbandonare. Anzi. E, allora, si va... di corsa, ancora e sempre nel ricordo di Raffaella Caimi, scomparsa due anni fa a seguito di un incidente mentre si trovava in montagna. "Raffa o Lella (come la chiamavano) correremo noi per te, tu che avevi un sogno: appunto prendere parte ad una mezza maratona", il messaggio si è levato forte e chiaro nel 2019 (un anno dopo la tragedia); il messaggio torna, oggi, a risuonare da una parte all'altra di Castano e lo fa con quella che è stata ribattezzata 'La Mezza Fuori Tempo', molto più di una semplice iniziativa, bensì un momento nel quale si mischiano emozioni e commozione. L'appuntamento, dunque, promosso dalla 'Asd Amici dello Sport - Podistica Castanese' (con il patrocinio del Comune), proprio per i divieti di assembramenti, è in programma proprio in questa settimana (fino al 20 settembre) e, per i divieti di assembramenti, come detto, è stato strutturato con una formula nuova, ossia con i partecipanti che avranno a disposizione i 9 giorni per poter prendere parte all'evento. L'orario e il giorno o i giorni, insomma, saranno a libera scelta di ciascuno, allo stesso modo per quanto riguarda i tracciati (due quelli disponibili, da 10 oppure 20 chilometri), mentre la partenza e l'arrivo saranno allo tensostruttura di via Mantegna (libero e gratuito, infine, il pettorale; per riceverlo, scrivere a info [at] podisticacastanese [dot] it o chiamare il 339/1625223 e 335/7680036). Chi volesse, inoltre, fare un'offerta (libera) può donare effettuando un bonifico all'associazione 'Nonnoboi': banco BPM Dip. 1054 Cameri Numero conto 000887 Nonnoboi Associazione No Profit Codice IBAN IT18 M 05034 45250 000000000887.

