I tuoi acquisti con la 'Card del Corso'

L'ultima iniziativa pensata e promossa dai 'Commercianti di Corso San Rocco'. Una tessere che permetterà ai clienti di usufruire delle promozioni e degli sconti nelle varie attività.

Promuovere, valorizzare e fare rete. E, alla fine, nata e pensata dai 'Commercianti di Corso San Rocco' (con il sostegno di ConfCommercio e del Comune di Castano Primo), beh... non poteva che chiamarsi, appunto, la 'Card del Corso'. Già, solo l'ultima iniziativa messa in campo e presentata nei giorni scorsi che partendo dal presente guarda con particolare attenzione al futuro. Ma cos'è e come funziona, allora? Molto semplice: si tratta di una vera e propria tessera per agevolare gli acquisti nei cosiddetti 'negozi di vicinato', dando la possibilità ai castanesi (e non solo) si poter usufruire delle promozioni e degli sconti che le attività commerciali di San Rocco proporranno in maniera periodica. E per averla, basterà recarsi in uno dei negozi e richiederla direttamente al commerciante. Un'idea, insomma, che vuole essere un ulteriore tassello per avvicinare ancora di più il commercio locale ai cittadini. Un progetto per ripartire dopo il lungo e complesso periodo con il quale tutto il nostro Paese si è trovato a doversi confrontare (emergenza Coronavirus e lockdown, con anche, però, altre significative difficoltà) e provare, così, a farlo assieme.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro