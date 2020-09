Scandroglio per le regionali

Cristine Mariam Scandroglio, buscatese doc, è candidata nella lista della Lega per le elezioni regionali in Campania, che si svolgeranno il 20 e 21 settembre.

Cristine Mariam Scandroglio, buscatese doc, è candidata nella lista della Lega per le elezioni regionali in Campania, che si svolgeranno il 20 e 21 settembre. Classe 1983, nata in Costa d'Avorio, è stata adottata da piccolissima insieme al fratello dalla famiglia Scandroglio di Buscate, paese dove è rimasta fino alla maturità. Poi per l'università, il destino l'ha portata a Napoli, città che l'ha accolta e che ora rappresenta la sua seconda casa, dove vive con il suo compagno. Qui, le esperienze lavorative come consulente per l'internazionalizzazione per le imprese e come educatrice in comunità di minori hanno plasmato la sua decisione di fare qualcosa di più per la Regione che l'ha accolta: “In realtà, non sono alla mia prima esperienza politica: nel 2016 per le elezioni europee mi sono candidata nella lista “Io cambio – Maie” in Lombardia, a sostegno della coalizione di centrodestra e a seguire mi ero candidata nuovamente come consigliere comunale a Milano nella lista civica Parisi – spiega Scandroglio – Ho cominciato con la gavetta, com'è giusto che sia, dai piccoli partiti. L'incontro recente con l'onorevole Cantalamessa mi ha spinto a riprendere l'attivismo politico. E così eccomi qua”.

Perché con la Lega? “Perché hanno una bella squadra, con un programma elettorale attuabile e concreto, di cui ho sposato gli ideali e non le ideologie. Nell'ultimo periodo, soprattutto, vi è stata una narrazione manipolata della Lega da parte di certa sinistra. Quella della Lega è una battaglia a favore della legalità e anche delle minoranze etniche. Ciò che combattiamo è la clandestinità, cioè l'arrivare qui in Italia senza un passato chiaro e senza un futuro definito. L'integrazione passa anche dal rispetto delle regole”. E con Buscate che rapporti mantieni? “A Buscate ho le mie radici. Ci torno spesso e ritrovo sempre quell'atmosfera di famiglia, che significa casa”.

