Vanzaghello: oratori assieme

Maschile e femminile accorpati dal prossimo 20 settembre, per quanto concerne la catechesi domenicale e le varie attività. La decisione confermata dal parroco don Armando.

La conferma è arrivata proprio in queste ore, mentre per l'operatività vera e propria bisognerà attendere il prossimo 20 settembre. Una novità certamente importante per la Parrocchia di Vanzaghello: già, perché con gli inizi delle attività dopo l'estate i due oratori (maschile e femminile) saranno accorpati. "Una decisione dettata principalmente da due fattori - spiega don Armando - Da una parte il trasferimento (da novembre) di suor Gabriella, responsabile appunto della realtà oratoriana femminile vanzaghellese, dall'altra, invece, il significativo calo demografico con il quale tutto il nostro territorio si sta confrontando". Così ecco la necessità di unire le strutture per quanto concerne la catechesi domenicale e le varie iniziative. "L'oratorio femminile - conclude il parroco - verrà ripensato per le famiglie, quale spazio dove svolgere la catechesi adulti e luogo di incontro".

