Novità per i rifiuti

Una entrerà in vigore il 12 settembre, l'altra il 28. La raccolta rifiuti, sotto il cielo di Canegrate, si spalanca ad un ampio ventaglio di novità. Il 12 comincerà ad essere effettuata la distribuzione dei sacchi porta a porta, ma, precisa il Comune in una nota, "Si potranno anche ritirare sabato 26 settembre e 23 ottobre dalle 8.30 alle 12.30". Il nuovo corso della raccolta del rusco, però, porta in paese anche altri innesti. "Dal 28 settembre - prosegue il Comune- cambiano la suddivisione in zone e i giorni del ritiro dei sacchi, la plastica si ritira ogni settimana, mentre adesso è ogni 15 giorni". E ogni quindici giorni sarà, invece, ritirato il sacco grigio adibito al ricovero degli indifferenziati. "Il nuovo sacco blu - prosegue la nota - con pannolini e pannoloni si ritira ogni settimana e viene distribuito gratis a chi ne ha diritto". L'ultimo ma non meno significativo mutamento riguarda l'orario di apertura della piattaforma di via Cavalese cui si aggiungerà un turno la domenica mattina dalle 8.30 alle 12. Provvedimenti che tendono a cercare di semplificare la vita ai cittadini nello smaltire i rifiuti e, al contempo, a incrementare ulteriormente in paese un volume di differenziato già di per sé buono perché attualmente si aggira sull'84%.

