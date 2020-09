Belletta è campione!

Igor Belletta è ritornato a casa dai campionati italiani su pista di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine con il titolo in tasca.

In un solo colpo ha regalato tre soddisfazioni: a se stesso e ai suoi familiari, alla società ciclistica Busto Garolfo e a quella Arluno di cui è cittadino. Igor Belletta è ritornato a casa dai campionati italiani su pista di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine con il titolo in tasca. Nella prova di "Omnium endurance" ha avuto la meglio sul trentino Lorenzo Cazzaniga e sull'emiliano Luca Paletti. Sua anche la medaglia d'argento nella prova di inseguimento a squadre. Sicuramente due momenti da incorniciare per Arluno e dalle parole dedicate dal sindaco Moreno Agolli al duplice alloro conquistato dal suo concittadino lo si evince appieno: "esprimo i miei più grandi complimenti e quelli della comunità arlunese - ha scritto il primo cittadino sul suo profilo social - che milita nella Società Ciclistica Busto Garolfo, bravo Igor che, in un periodo difficile , ha saputo mantenersi in forma e raggiungere un altro importante obiettivo". Belletta sta vivendo una sorta di momento di grazie. A inizio agosto, infatti, aveva già messo le mani sulla trentatreesima edizione del trofeo Gbc apprettificio Bosio riservato agli allievi e svoltosi su un percorso stradale compreso tra Gazzaniga e Onore nella Bergamasca.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro