Convenzione ASD Bustese-Comune

Intesa nel nome dello sport. Asd Bustese Roncalli e Comune di Busto Garolfo proseguono il loro cammino comune al fine di promuovere e favorire nel centro sportivo comunale 'Roberto Battaglia' la crescita della pratica sportiva. Le due realtà sono legate tra loro da una convenzione che prevede la gestione dell'impianto da parte del sodalizio e la corresponsione di un importo dal comune pari a 22.000 euro per il 2025. Dotato di diverse strutture per il gioco del calcio, il centro ospita diverse iniziative sportive tra le quali la 'Giornata dello Sport e del Volontariato', che riscuote sempre un ampio successo di pubblico.

