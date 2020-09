Buscate: due casi di Covid-19

Nel nuovo aggiornamento del Sindaco Fabio Merlotti la conferma: anche a Buscate nuovi casi di cittadini colpiti da Coronavirus. Due i casi accertati e altri cittadini in quarantena.

Nel nuovo aggiornamento del Sindaco Fabio Merlotti la conferma: anche a Buscate nuovi casi di cittadini colpiti da Coronavirus. Due i casi accertati e altri cittadini in quarantena. "Si è in attesa di verifica di tampone per le persone in quarantena - commenta - invito tutti ad essere prudenti e tenere comportamenti consoni e non scriteriati. Non siamo ai livelli dei mesi scorsi, ma cerchiamo di stare attenti". Anche Buscate, quindi, dopo Castano Primo, Inveruno, Busto Garolfo e Turbigo torna ad avere cittadini positivi al Covid-19.

