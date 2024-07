Buscate: Ambulatorio Medico Temporaneo

Aperto un nuovo Ambulatorio Medico Temporaneo in piazza della Filanda 4 a Buscate in quanto cessa la sua attività il dottor Massimo Branca, Medico di Medicina Generale dell’ambito di Cuggiono.

Aperto un nuovo Ambulatorio Medico Temporaneo in piazza della Filanda 4 a Buscate in quanto cessa la sua attività il dottor Massimo Branca, Medico di Medicina Generale dell’ambito di Cuggiono. Saranno, così, disponibili due AMT all’interno del Distretto Castanese, uno per ambito: Ambulatorio Medico Temporaneo di Castano Primo, via Moroni 8: aperto cinque giorni a settimana (si allegano turni del mese di luglio 2024). E Ambulatorio Medico Temporaneo di Buscate, Piazza della Filanda 4: aperto tre giorni a settimana. Nelle giornate di chiusura dell’AMT di Buscate, l’utenza di questo ambito rimasta senza Medico di Medicina Generale, potrà recarsi presso l’AMT di Castano Primo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!