Nuovo corso soccorritori

È in partenza il nuovo corso per diventare soccorritore esecutore in Croce Azzurra Buscate, sempre alla ricerca di nuovi volontari. La serata di presentazione si terrà lunedì 7 ottobre, alle 21, presso la sede di Croce Azzurra Buscate di Piazza della Filanda. Per iscriversi, basta mandare una mail a formazione [at] croceazzurrabuscate [dot] org o un messaggio WhatsApp al numero 347/9277275.

