Il neonato Team Legnano Nuoto

Amga Sport: nasce il Team Legnano Nuoto. A guidarlo ci sarà il tecnico federale, Gianni Leoni. Confermato l’avvio della stagione sportiva il 14 settembre.

Sono stati mesi di duro lavoro, ma ciò che Amga Sport è riuscita a finalizzare questa estate ha il sapore della vera impresa. La stagione sportiva 2020/2021 non solo ripartirà regolarmente il prossimo 14 settembre, ma lo farà in grande stile, lanciando un Progetto Tecnico di assoluto respiro nazionale che vedrà il settore nuoto agonistico in primissimo piano. Tre le novità principali: l’unione sotto un’unica bandiera, quella del neonato Team Legnano Nuoto, delle tre principali realtà natatorie cittadine (Amga Sport, B.Fit e Rari Nantes Legnano) e l’arrivo, alla guida dell’intero progetto, del coach Gianni Leoni, tecnico federale tra i più apprezzati in Italia e all’estero, nonché Presidente della Commissione Tecnica del Comitato Regionale Lombardo e allenatore di atleti del calibro di Arianna Castiglioni, Matteo Rivolta, Silvia Scalia, Ilaria Scarcella e Andrea Vergani, tutti facenti parte della Nazionale Italiana Assoluta, che lo seguiranno in questa nuova avventura e, dunque, prepareranno proprio a Legnano l’assalto al sogno olimpico. Legnano tornerà, dunque, ad avere un’unica squadra di nuoto, puntando all’altissimo livello, ma continuando altresì a garantire e preservare attività e storia sia della Rari Nantes (che proseguirà le proprie attività con i settori Nuoto Sincronizzato, Pallanuoto e Master) che del B.Fit (che porterà avanti in parallelo presso la propria piscina le attività di scuola nuoto, Propaganda e Master), oltre ad implementare la scuola nuoto, i corsi di fitness in acqua, nuoto baby e il nuoto libero (quest’ultimo con accesso alla vasca da 50 metri sin dalle 6.30 del mattino). Dopo 32 anni trascorsi a Busto Arsizio, alla guida di Bustese Nuoto, Busto Nuoto, Sport Management e Team Insubrika, Gianni Leoni volta dunque pagina, convinto dal progetto Amga Sport e dal “blasone” che Legnano vanta nel mondo del nuoto italiano: “Il mio sogno è sempre stato quello di creare una vera e propria Accademia del Nuoto, un posto dove accanto a strutture di alto livello gli atleti possano trovare tecnici preparati e un ambiente che li accolga e sappia crescerli nel modo e nei tempi giusti, per puntare ad obiettivi importanti – ha commentato Leoni. “Oggi, grazie al progetto di Amga Sport e alla storica riunione sotto ad un’unica bandiera delle società di Legnano, alla copertura della vasca da 50 e alle ambizioni di dirigenti che ben conoscono questo settore, questo sogno può diventare realtà e sono felice, grato ed orgoglioso di essere stato coinvolto in questa avventura”. I vertici della società di Viale Gorizia hanno inoltre trovato un accordo con il Team Insubrika, che sposterà a Legnano la sua sezione di Busto Arsizio, continuerà ad essere guidata da Gianni Leoni e farà da traino ai giovani talenti del Team Legnano Nuoto che potranno contare su compagni di allenamento di alto livello e su un coaching staff di prestigio: ad affiancare Leoni sul piano vasca, infatti, ci saranno Angelo Tozzi (due Olimpiadi per lui come atleta, Città del Messico ’68 e Monaco ’72 e allenatore, in passato, anche di Massimiliano Rosolino) e Roberto Merlo, anche lui ex atleta di livello, per tanti anni alla guida proprio della Rari Nantes Legnano e che, dunque, torna “a casa” dopo una breve parentesi a Mozzate. Soddisfatto anche l'entourage di Amga sport che, dopo aver aperto con successo le piscine estive (buoni i dati dell'affluenza), si è dedicato con molto impegno allo sviluppo del progetto agonistico e sta lavorando senza sosta per ottenere la copertura della piscina da 50 metri in tempo utile per garantire la partenza delle attività. “Speriamo sia l'inizio di una riqualificazione non solo sportiva ma anche strutturale, che possa portare il nuoto legnanese ai vertici nazionali perché il movimento natatorio che da molti anni c'è in città lo merita”, è il commento dell'amministratore di Amga Sport, Igor Piovesan, che sottolinea come il neonato Team potrà contare sull’ampio vivaio di atleti garantito dalle scuole nuoto di Legnano, Parabiago e del B.Fit.

