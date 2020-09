Vanzaghello... digitale

Dopo il sito web del Comune e 'Vanzapp', adesso altri due nuovi canali di comunicazione: da una parte, la pagina Facebook della biblioteca, quindi Youtube con 'Vanzaghello in Onda'.

L’hanno ribattezzato #COMUNEDIGITALE e, in fondo, termine migliore non poteva esserci. Già, perché Vanzaghello è sempre più social e proiettato verso il futuro: dopo il sito web comunale e ‘Vanzapp’, infatti, ecco adesso due nuovi canali di comunicazioni, ossia da una parte la pagina Facebook della biblioteca, dall’altra Youtube con ‘Vanzaghello in Onda’. "Queste sono solo le prime delle tante novità, nel campo della digitalizzazione, su cui l’Amministrazione Comunale ha lavorato in questi mesi per far sì che il Comune di Vanzaghello rimanga al passo con i tempi e guardi sempre al futuro - commenta il sindaco Arconte Gatti - Nuove modalità di interazione e partecipazione con i cittadini per rafforzare la percezione di trasparenza ed efficienza.

Per ottimizzare ulteriormente questa rete di comunicazione, sarà aggiornato il sito web comunale che, a breve, acquisterà un nuovo aspetto, diventando più funzionale e di facile lettura. Un grazie alla consigliera Martina Miriani per l'importante lavoro svolto nella programmazione e nella realizzazione delle due proposte".

